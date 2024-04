Ex-Liga-Chef Seifert: Keine Mediator im Streit DAZN/DFL

Liga und DAZN streiten seit mehreren Tagen über die derzeit gestoppte Rechte-Auktion und verschobene TV-Geld-Zahlungen. Dabei gibt es wechselseitige Beschuldigungen. «Bei Meinungsverschiedenheiten besteht jedoch die Möglichkeit, ein Schiedsgericht anzurufen», sagte Seifert. «Angesichts der in den letzten Wochen entstandenen Situation kann dies auch eine sinnvolle Maßnahme im Sinne aller Beteiligten sein.»

DAZN hatte angekündigt, die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit anzurufen. Das weltweit tätige Unternehmen werde «am 30. April ein Schiedsgerichtsverfahren einleiten und behält sich weitere juristische Schritte vor», kündigte DAZN-Boss Shay Segev in einem Schreiben an die 36 Proficlubs an, das der dpa vorliegt.