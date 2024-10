Ski Alpin

Fährt er? Hirscher-Rückkehr elektrisiert den Ski-Weltcup

Marcel Hirscher steht beim Auftakt in Sölden im Fokus, womöglich aber noch gar nicht am Start. Für Felix Neureuther ist das angekündigte Comeback des Ski-Stars so oder so eine «Riesengeschichte».