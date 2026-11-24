München (dpa) - Vor der Reise des FC Bayern zum Champions-League-Spiel bei OSC Lille hat Sportvorstand Max Eberl in der heiklen Causa um Jamal Musiala über ein vorangegangenes Treffen mit den Beratern des Fußball-Nationalspielers gesprochen. «Es war ein sehr, sehr konstruktives Gespräch, wie wir es schon eigentlich die ganze Zeit geführt haben», berichtete Eberl am Münchner Flughafen.

«Natürlich war jetzt noch mal Aktualität der Anlass. Das Wichtigste, was dabei rausgekommen ist, ist, dass wir mit Jamal reden wollen, nicht über Jamal.»

«Keine Thematik über Geld»

Bayern-Präsident Herbert Hainer und die Vorstände Jan-Christian Dreesen und Eberl kamen mit Musiala-Berater Christian Schmid und Tobias Altschäffl von der Agentur «11WINS» in der Vereins-Geschäftsstelle zusammen. Auf die Frage, ob es in dem Gespräch um Gehaltskürzungen oder eher Allgemeines gegangen sei, wies der Sportvorstand auf die wichtigste Aufgabe für den deutschen Fußball-Rekordmeister in dieser Personalie hin.

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Foto: Harry Langer/dpa Sportvorstand Max Eberl spricht über den Plan bei Musiala. (Archivbild)

«Es ging tatsächlich heute darum, dass wir einfach Jamal jetzt wieder auf den Platz bringen wollen, wie vor seiner Muskelverletzung in der Länderspielpause», sagte der 53-Jährige. «Das ist gerade die einzige Aufgabe, die der FC Bayern hat in toto, dieses Vertrauen Jamal zu geben und keine Thematik über Geld oder irgendwas.» «Bild» und Sky hatten zuerst von dem Treffen berichtet.

Eberl: Spreche nicht über Sitzungen oder Vertragsinhalte

Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) und der frühere Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge (71) hatten zuletzt den Fokus auf den extrem hoch dotierten Vertrag des Spitzenverdieners Musiala (23) gerichtet. Sie zweifeln an, dass der 23-Jährige trotz seiner Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen kann.

Foto: Tom Weller/dpa Letzte Anweisungen von Trainer Vincent Kompany an Jamal Musiala vor dem Comeback gegen Köln. (Archivbild)

Details zu Sitzungen oder Vertragsinhalten nenne er grundsätzlich nicht, sagte Eberl. Es gehe um den Spieler und Menschen Musiala. Dieser hatte im Sommer nach zwei Zusammenbrüchen bei Testspielen die neurologische Störung öffentlich gemacht. «Wir haben immer davon gesprochen, wir lindern diese ganze Thematik. Wir sind dabei, zu unterstützen, wo wir können. Was aber nicht heißt, dass es nicht trotzdem irgendwann auch wieder auftreten kann, was aber für uns schon ein Alltag geworden ist, damit umzugehen», sagte Eberl.

«Zauberwort» im Fall Musiala

Musiala unternimmt aktuell einen neuen Anlauf, wieder topfit zu werden. Fast zwei Monate nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel kam er wieder zu einem Kurzeinsatz gegen Köln. Er ist auch für das Ligaphasen-Spiel der Champions League am Mittwochabend in Lille fest eingeplant.