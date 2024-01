Favorit van Gerwen scheitert überraschend im Viertelfinale

London (dpa) - Michael van Gerwen ist bei der Darts-WM in London vollkommen unerwartet ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Niederländer verlor sein Viertelfinale gegen Englands Außenseiter Scott Williams am Montagabend überraschend mit 3:5 und wird damit im fünften Jahr in Serie nicht den WM-Titel gewinnen. Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, war bisher durchs Turnier spaziert und hatte in seinen ersten drei Partien elf von elf möglichen Sätzen gewonnen.