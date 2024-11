FC Bayern beim FC St. Pauli: Zu Gast bei Freunden

Hamburg (dpa) - Sie sind Antipoden im Profifußball - und doch verbindet den FC St. Pauli und den FC Bayern München seit mehr als 20 Jahre eine enge Freundschaft. Dreizehneinhalb Jahre nach einem 1:8 der Hamburger gegen die Bayern treffen sich die beiden ungleichen Vereine am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga wieder - und erfüllen damit Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen Wunsch.«Ich wünsche dem FC St. Pauli, dass wir, solange ich noch alle sieben Sinne beieinander habe, dass wir gemeinsam in derselben Liga spielen», hatte der heute 72-Jährige im Februar 2023 im St. Pauli-Podcasts «Don't call it a Kultclub» gesagt und erzählt, dass er bei Spielen des FC St. Pauli mitfiebere.