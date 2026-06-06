FC Bayern in der ersten Pokal-Runde zum VfL Osnabrück

Dortmund (dpa) - Double-Sieger FC Bayern München startet seine Mission DFB-Pokal-Verteidigung beim VfL Osnabrück. Der gerade abgetretene Bundesliga-Referee Deniz Aytekin loste im Fußball-Museum in Dortmund dem deutschen Fußball-Meister den Drittliga-Meister und Zweitliga-Aufsteiger zu. Insgesamt musste der Schiedsrichter des Jahres 32 Paarungen ziehen.

Die Spiele der ersten Hauptrunde sind für den 21. bis 24. August angesetzt - mit zwei Ausnahmen. Die Erstrunden-Partien der Bayern und des Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund finden am 1. und 2. September statt.

Bayern und Borussia müssen erst später dran

Der Grund: Die Borussia und der Rivale aus München spielen am 22. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Dortmunder Stadion um den «Franz Beckenbauer Supercup». Der BVB bestreitet sein erstes Pokal-Spiel beim Hamburger Landespokalsieger und Oberligisten HEBC.

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