FC Bayern mit Goretzka und Upamecano gegen BVB

Die beiden zuletzt angeschlagenen Profis meldeten sich rechtzeitig fit und stehen in der Startelf für die Partie am Abend (18.30 Uhr/Sky). Sie ersetzen den gesperrten Joshua Kimmich und den am Knie verletzten Matthijs de Ligt.

Mittelfeldspieler Goretzka dürfte nach einem Mittelhandbruch einen Einsatz mit einer Schiene wagen. Abwehrspieler Upamecano war erst in dieser Woche wieder ins Teamtraining zurückgekehrt. Anders als beim peinlichen Pokal-Aus der Münchner am Mittwoch in Saarbrücken (1:2) ist Torjäger Harry Kane von Beginn an dabei.