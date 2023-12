Ur-Bayer Müller verlängert bis 2025: «M im Mia san Mia»

«Ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben – als Mannschaft und als gesamter Club. Mir ist wichtig, ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken», erklärte Müller am Dienstag. «Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern – und mit hoffentlich noch vielen Titeln.»

Außer sieben Jahren als Kind beim TSV Pähl lief Müller nur für den deutschen Branchenprimus auf. Zuletzt war der Nationalspieler, der im Jahr 2000 zu den Bayern gewechselt war, unter Trainer Thomas Tuchel aber häufiger nur Ersatz. Der «Müller spielt immer»-Spruch seines einstigen Förderers Louis van Gaal gilt schon lange nicht mehr. Die Aussicht auf das Champions-League-Finale 2025 in München ist für Müller aber in jeder Rolle sehr verlockend.

Zuletzt hatten schon Manuel Neuer und Sven Ulreich ihre am Saisonende auslaufenden Verträge verlängert. «Es gibt keinen, der den FC Bayern so verinnerlicht hat. Wir wissen, was wir an ihm haben», hatte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zuletzt über Müller gesagt. «Der Thomas Müller gehört einfach zu Bayern München», versicherte auch Kapitän Neuer.