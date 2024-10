Fiebich und Sabally verlieren erstes Finalspiel der WNBA

New York (dpa) - Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben das erste Final-Spiel um die Meisterschaft in der WNBA knapp verloren. Ihr Team, die New York Liberty, unterlag den Minnesota Lynx trotz Heimvorteil und lange hoher Führung mit 93:95 (84:84, 44:36) nach Verlängerung. Noch fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit führten die Liberty mit 15 Punkten.