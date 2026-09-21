Fußball

FIFA-Präsident Infantino bereit für Reformen

FIFA-Chef Infantino lenkt im großen Machtkampf beim Fußball-Weltverband ein. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa
FIFA-Chef Infantino lenkt im großen Machtkampf beim Fußball-Weltverband ein.

Zürich (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigt sich im großen Führungs-Machtkampf erstmals gesprächsbereit für Reformen im Fußball-Weltverband. Der Schweizer kündigte in einem Brief an die Präsidenten der 211 Mitgliedsverbände und die Mitglieder des FIFA-Rates, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, eine unabhängige Überprüfung der FIFA-Governance sowie Konsultationen über eine Stärkung der Entscheidungsprozesse an, einschließlich der Rolle des Präsidenten.

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