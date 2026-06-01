Eishockey-WM

Finalfluch hält an: Schweiz nur «Weltmeister der Herzen»

10.000 Fans, Tennis-Ikone Roger Federer in der Kabine, pure Euphorie – und dann wieder Tränen: Warum die Schweizer Eishockey-Stars in den WM-Finalspielen am Ende doch wieder scheitern.

Die Schweiz um Kapitän Roman Josi (l) trauert nach dem verlorenen WM-Finale gegen Finnland. Foto: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa
Die Schweiz um Kapitän Roman Josi (l) trauert nach dem verlorenen WM-Finale gegen Finnland.

Zürich (dpa) - Tränen bei den Schweizer NHL-Stars, Schockstarre in der Arena in Zürich und jubelnde Gegner: Das Finaltrauma bei der Eishockey-Weltmeisterschaft geht weiter. «Es ist einfach zum Kotzen», sagte der Schweizer Stürmer Christoph Bertschy. Wie schon bei den Final-Niederlagen 2013, 2018, 2024 und 2025 waren die Schweizer bereits in der Kabine, als der neue Champion - in diesem Fall Finnland - den Pokal hochreckte. «Weltmeister der Herzen und Schmerzen», titelte das Schweizer Boulevardblatt «Blick».

Dabei war alles angerichtet für den ersten WM-Titel. 10.000 Fans in der Arena in Zürich, Euphorie im ganzen Land, Tennis-Ikone Roger Federer sowie Ski-Star Marco Odermatt als Einpeitscher in der Kabine und ein Lied, das zur neuen Lieblingshymne der Schweizer mutierte. Doch die «W. Nuss vo Bümpliz» von Patent Ochsner wurde am Sonntagabend nicht gespielt, anders als in den vorherigen neun Partien. Mit teils furiosen Erfolgen und 48:8 Toren spazierte die Schweiz durch das Turnier und scheiterte erneut am letzten, entscheidenden Schritt.

Großer Frust bei den Schweizern nach der erneuten Final-Niederlage. Foto: Darko Bandic/AP/dpa
Großer Frust bei den Schweizern nach der erneuten Final-Niederlage.

Die goldene Generation um den NHL-Star Roman Josi von den Nashville Predators bleibt weiter ohne Krönung. «Wir hatten das Gefühl, es sei unser Tag», sagte Kapitän Josi nach der fünften Niederlage im fünften Endspiel. Erstmals ging seine Mannschaft als Favorit ins finale Match. Und doch scheiterte die «Nati» am Ende an den eigenen Erwartungen. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Goldene Generation ohne Krönung?

Viele Möglichkeiten hat die Mannschaft um den 35 Jahre alten Josi, dem überragenden Torhüter Leonardo Genoni (38) und Stürmer Nino Niederreiter (33) nicht mehr. «Die Jahre sind gezählt, vor allem für mich», betonte Niederreiter von den Winnipeg Jets. Schweiz ist zwar mittlerweile ein Eishockey-Land geworden, die Vielzahl an Topspielern wie in Schweden, Finnland und vor allem in den USA und Kanada gibt es jedoch nicht.

In Zürich zeigte sich wie bei den Final-Niederlagen 2024 und 2025 zudem ein gleiches Muster. Wieder glänzte die Schweiz in der Vorrunde, in der auch die deutsche Mannschaft beim 1:6 eine Lehrstunde erhielt. In der K.o.-Runde war der WM-Gastgeber zunächst ebenfalls nicht zu stoppen, eliminierte sogar Angstgegner Schweden (3:1) im Viertelfinale - bis die ominösen Endspiele kommen.

Der Finne Konsta Helenius entscheidet mit seinem Treffer das WM-Finale gegen Gastgeber Schweiz. Foto: Darko Bandic/AP/dpa
Der Finne Konsta Helenius entscheidet mit seinem Treffer das WM-Finale gegen Gastgeber Schweiz.

«Wir finden keine Wege, um Tore zu schießen», monierte Niederreiter. In den Finalspielen ist das gegnerische Tor wie zugenagelt. Kein Treffer vor zwei Jahren beim 0:2 gegen Tschechien, kein Tor beim 0:1 nach Verlängerung gegen die USA vor zwölf Monaten und nun war nur der Finne Konsta Helenius in der Verlängerung erfolgreich. «Die Nervosität hat uns etwas gehemmt», merkte Trainer Jan Cadieux an, der wenige Wochen vor dem Erfolgscoach Patrick Fischer ersetzte. Der 50-Jährige stolperte über das Bekanntwerden eines gefälschten Covid-Impfzertifikates vor Olympia 2022 in Peking.

Nächste Chance in Deutschland

Die nächste Chance der Schweizer gibt es ausgerechnet im Land des Erzrivalen. Lange Jahre war die deutsche Mannschaft auf Augenhöhe mit dem Vize-Weltmeister, aktuell ist die Schweiz weit enteilt. Bei der kommenden WM 2027 in Mannheim und Düsseldorf gehört sie als neuer Führender der Weltrangliste zu den Favoriten. «Wir werden wieder aufstehen», kündigte der Schweizer Stürmer Timo Meier von den New Jersey Devils an. «Aber momentan ist das alles nur ein scheiß Gefühl.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Finnland ist Weltmeister: Schweizer Finaltrauma geht weiter
Eishockey

Finnland ist Weltmeister: Schweizer Finaltrauma geht weiter

Die Schweiz verliert auch das fünfte Endspiel bei einer Eishockey-WM. Die Entscheidung im Finale fällt erst in der Verlängerung. Ein NHL-Verteidiger trifft den Gastgeber ins Herz.

31.05.2026

Norwegen erreicht erstmals Halbfinale der Eishockey-WM
Turnier in der Schweiz

Norwegen erreicht erstmals Halbfinale der Eishockey-WM

Norwegen bleibt die Überraschung bei der Eishockey-WM in der Schweiz. Der Gastgeber träumt ebenfalls weiter vom ersten WM-Titel. Kanada gelingt die Olympia-Revanche gegen den Rivalen USA.

28.05.2026

Mads Mikkelsen wäre gern Roger Federer
Film

Mads Mikkelsen wäre gern Roger Federer

Im Kino spielte der Däne schon verschiedenste Rollen. Im neuen Film hält er sich für John Lennon. In echt wäre er gern einmal Roger Federer. Aber auch ein anderer der Beatles hat es ihm angetan.

18.12.2025

Promi-Selfie: Roger Federer trifft Taylor Swift
Taylor Swift und Roger Federer

Promi-Selfie: Roger Federer trifft Taylor Swift

50.000 Taylor-Swift-Fans waren gestern Abend beim Konzert in Zürich. Einer davon: Ex-Tennisstar Roger Federer. Mit seinem Promi-Bonus durfte Federer auf Tuchfühlung mit dem Weltstar gehen.

10.07.2024

Eishockey-WM in Tschechien

Schweizer Eishockey-Trauma: «Kann kein Silber mehr sehen»

Auch im dritten Versuch gelingt der Schweiz nicht der ersehnte Triumph bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Ein NHL-Star macht den Unterschied - und verhindert den «Bankraub».

27.05.2024