Premier League

Finanzskandal: Man City legt Einspruch gegen Urteil ein

Jahrelang soll Manchester City die Finanzregeln der englischen Premier League umgangen haben. Der Club ist in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden - und hat nun auf dieses Urteil reagiert.

Das Etihad Stadium von Manchester City. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Das Etihad Stadium von Manchester City.

Manchester (dpa) - Im Finanzskandal um den ehemaligen Champions-League-Sieger Manchester City hat der beschuldigte Club wie angekündigt Einspruch gegen das Urteil der englischen Premier League eingelegt. «Der Verein weist die von der Premier League erhobenen Vorwürfe zurück», heißt es in einer Stellungnahme von Man City.

Der Club vertrete «nachdrücklich die Auffassung, dass die Stellungnahme aus verschiedenen Gründen - sei es in rechtlicher, grundsätzlicher oder tatsächlicher Hinsicht - eindeutige und wesentliche Fehler enthält und somit nicht haltbar ist», heißt es darin weiter. «Es liegt eine umfassende Sammlung unwiderlegbarer Beweise vor, die die Position des Vereins in diesem Fall stützen.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League wurde der zehnmalige englische Fußball-Meister von einer unabhängigen Kommission in allen 115 Anklagepunkten für schuldig befunden. Man City drohen harte Strafen bis zur Aberkennung mehrerer Meistertitel oder einem Zwangsabstieg.

Ermittelt wird wegen Vergehen zwischen den Spielzeiten 2009/10 und 2017/18. Das Verfahren der Premier League läuft seit 2023. Wegen des fristgerecht eingereichten Einspruchs kann es erneut lange Zeit dauern, bis eine endgültige Entscheidung über das Strafmaß oder einen Freispruch getroffen wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Man-City-Sponsor erwägt rechtliche Schritte gegen Liga
Premier League

Man-City-Sponsor erwägt rechtliche Schritte gegen Liga

Im Wirbel um Manchester City meldet sich der Hauptsponsor zu Wort. Der Fluggesellschaft missfällt das Vorgehen der Liga. Geht sie gegen die Premier League vor?

01.10.2026

Urteil, Strafen, Reaktionen: Der Skandal um Manchester City
Premier League

Urteil, Strafen, Reaktionen: Der Skandal um Manchester City

Über Jahre soll Manchester City betrogen und seine Finanzen geschönt haben. Es geht um rund eine Milliarde Euro. Wie geht es jetzt weiter?

30.09.2026

Premier League spricht Man City in Finanz-Affäre schuldig
Verstöße gegen Finanzregeln

Premier League spricht Man City in Finanz-Affäre schuldig

Es ist einer der größten Skandale in der Geschichte des englischen Fußballs. Manchester City wird wegen Verstößen gegen Finanzregeln schuldig gesprochen. Nun drohen dem Club harte Strafen.

29.09.2026

Premier League

Club-Weltmeister Manchester City bezwingt Sheffield souverän

Der englische Meister hat seine Ergebnis-Krise in der Premier League beendet. Ein schmerzlich vermisste Belgier hat seine Verletzung überwunden.

30.12.2023

Premier League

Guardiola würde bei Zwangsabstieg wohl in Manchester bleiben

Ein Pep Guardiola in der 3. Liga? Nicht ausgeschlossen, sagt der Spanier selbst. Seine Zukunft bei Manchester City macht er angeblich nicht vom den laufenden Ermittlungen gegen den Club abhängig.

25.11.2023