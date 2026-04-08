Champions League

Flick mit Barça vor dem Aus - Nächster Liverpool-Rückschlag

Durch eine 0:2-Niederlage gegen Atlético Madrid stehen die Chancen auf einen Halbfinal-Einzug des FC Barcelona schlecht. Gleiches gilt für den FC Liverpool, der Druck auf Trainer Slot nimmt weiter zu.

Lamine Yamal (links) und der FC Barcelona lieferten sich ein hitziges Duell mit Atlético Madrid. Foto: Joan Monfort/AP/dpa
Lamine Yamal (links) und der FC Barcelona lieferten sich ein hitziges Duell mit Atlético Madrid.

Barcelona/Paris (dpa) - Hansi Flick droht mit dem FC Barcelona das Aus in der Champions League, auch der FC Liverpool mit Florian Wirtz steht nach dem nächsten Rückschlag vor dem K.o. im Viertelfinale. Nach langer Unterzahl unterlag Barça im Hinspiel Atlético Madrid mit 0:2 (0:1). Liverpool verlor bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain ebenfalls mit 0:2 (0:1) und hatte Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Vor dem Rückspiel in der kommenden Woche wird der Druck auf Trainer Arne Slot damit immer größer. 

Désiré Doué (11. Minute) und Khvicha Kvaratskhelia (65.) erzielten die Treffer für die Franzosen, die im Halbfinale auf den FC Bayern treffen könnten. Hätten beispielsweise Doué (37.), Ousmane Dembélé (53./87.) oder Nuno Mendes (89.) ihre Großchancen nicht vergeben, wäre der Erfolg noch deutlicher gewesen. Den Reds dagegen fehlte es wie so oft in dieser Saison an Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen.

Ex-Leipziger Sörloth trifft für Atlético

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Florian Wirtz (links) und der FC Liverpool unterlagen bei Paris Saint-Germain. Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa
Florian Wirtz (links) und der FC Liverpool unterlagen bei Paris Saint-Germain.

Dies galt nicht für Barcelona, das nach der Roten Karte gegen Innenverteidiger Pau Cubarsí (44.) lange in Unterzahl spielen musste. Den fälligen Freistoß nach Cubarsís Notbremse schlenzte Julián Alvarez (45. Minute) herrlich in den rechten Winkel. Nach dem Seitenwechsel drängte Flicks Team lange auf den Ausgleich, doch der eingewechselte Ex-Leipziger Alexander Sörloth (70.) machte für Atlético endgültig alles klar. Im Halbfinale würden die Spanier auf Sporting Lissabon oder den FC Arsenal treffen.

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