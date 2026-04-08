Flick mit Barça vor dem Aus - Nächster Liverpool-Rückschlag

Barcelona/Paris (dpa) - Hansi Flick droht mit dem FC Barcelona das Aus in der Champions League, auch der FC Liverpool mit Florian Wirtz steht nach dem nächsten Rückschlag vor dem K.o. im Viertelfinale. Nach langer Unterzahl unterlag Barça im Hinspiel Atlético Madrid mit 0:2 (0:1). Liverpool verlor bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain ebenfalls mit 0:2 (0:1) und hatte Glück, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Vor dem Rückspiel in der kommenden Woche wird der Druck auf Trainer Arne Slot damit immer größer.

Désiré Doué (11. Minute) und Khvicha Kvaratskhelia (65.) erzielten die Treffer für die Franzosen, die im Halbfinale auf den FC Bayern treffen könnten. Hätten beispielsweise Doué (37.), Ousmane Dembélé (53./87.) oder Nuno Mendes (89.) ihre Großchancen nicht vergeben, wäre der Erfolg noch deutlicher gewesen. Den Reds dagegen fehlte es wie so oft in dieser Saison an Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen.

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Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa Florian Wirtz (links) und der FC Liverpool unterlagen bei Paris Saint-Germain.