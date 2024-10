Flicks Wiedersehens-Versprechen an den FC Bayern

München/Barcelona (dpa) - Vor dem spannenden Wiedersehen in der Champions League hat Barça-Coach Hansi Flick seinem Ex-Club FC Bayern etwas versprochen. «Wir wissen nicht, wie am Ende das Ergebnis sein wird. Aber wir werden bereit sein», sagte der 59-Jährige, der an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) mit dem FC Barcelona gegen die Münchner antritt.