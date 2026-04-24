Vertrag über 5 Jahre

Formel 1 kehrt 2027 in die Türkei zurück

Die Formel 1 entdeckt alte Rennstrecken neu. Ab dem kommenden Jahr wird wieder in Istanbul gerast. Es ist nicht der einzige Rückkehrer im Kalender.

Nach sechs Jahren Pause ist die Türkei wieder Schauplatz der Formel 1. (Archivbild) Foto: Francisco Seco/AP/dpa
Nach sechs Jahren Pause ist die Türkei wieder Schauplatz der Formel 1. (Archivbild)

Istanbul (dpa) - Die Formel 1 kehrt in der kommenden Saison in die Türkei zurück. Wie die Königsklasse des Motorsports mitteilte, wird von 2027 an für fünf Jahre auf dem Istanbul Park Circuit um Siege gerast. Die Türkei mit dem auf dem asiatischen Teil der Metropole gelegenen Kurs war schon von 2005 bis 2011 fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders.

«Im Istanbul Park wurden in der Geschichte unseres Sports viele unvergessliche Momente geschrieben, und ich freue mich darauf, das nächste Kapitel unserer Partnerschaft aufzuschlagen und den Fans die Möglichkeit zu geben, an einem wirklich fantastischen Ort noch mehr unglaubliche Rennen zu erleben», erklärte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Bottas gewann das letzte Türkei-Rennen

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

2020 und 2021 war die 5,33 Kilometer lange Strecke im Osten Istanbuls während der Corona-Pandemie Ersatzausrichter. 2020 zog Lewis Hamilton mit dem Gewinn seines siebten Weltmeistertitels mit Michael Schumacher gleich. Letzter Rennsieger ist Valtteri Bottas, der 2021 noch für Mercedes fuhr.

Valtteri Bottas gewann das letzte Rennen 2021 in der Türkei. (Archivbild) Foto: Umit Bektas/Pool'Reuters/AP/dpa
Valtteri Bottas gewann das letzte Rennen 2021 in der Türkei. (Archivbild)

«Ich betrachte die Rückkehr der Türkei in den Formel-1-Kalender als eindeutigen Ausdruck des großen Vertrauens, das in unser Land gesetzt wird – in unsere soliden organisatorischen Fähigkeiten, in unsere moderne Sport- und Gesundheitsinfrastruktur und natürlich in die berühmte Gastfreundschaft des türkischen Volkes», wurde der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zitiert.

Die Türkei ist nicht der einzige Rückkehrer im Kalender ab nächstem Jahr. Die Formel 1 fährt in den nächsten beiden Saisons auch wieder im portugiesischen Portimão, das den Grand Prix der Niederlande in Zandvoort ersetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zwischen Sehnsucht und Realität: Formel 1 in Deutschland
Motorsport

Zwischen Sehnsucht und Realität: Formel 1 in Deutschland

Kommt die Formel 1 zurück nach Deutschland? Der Hockenheimring bringt sich dank neuer Investoren wieder ins Gespräch und reagiert auf Aussagen des Formel-1-Chefs. Aber wie groß sind Chancen?

05.09.2025

Kein Platz für Schumacher: Cadillac holt Pérez und Bottas
Formel 1

Kein Platz für Schumacher: Cadillac holt Pérez und Bottas

Der neue Formel-1-Rennstall gibt sein Fahrerduo für die kommende Saison bekannt. Es sind zwei alte Bekannte. Ein Deutscher muss sich gedulden.

26.08.2025

Zuschauen war hart: Mick Schumacher steigt aus Formel 1 aus
Schwere Entscheidung

Zuschauen war hart: Mick Schumacher steigt aus Formel 1 aus

Er hatte auf eine Rückkehr in ein Stammcockpit gehofft. Es kam anders. Mick Schumacher wird auch seinen Helfer-Job beim deutschen Formel-1-Team Mercedes beenden.

28.11.2024

Motorsport

Rotiert sich Deutschland zurück in den Formel-1-Kalender?

Es gibt in der Formel 1 Überlegungen für ein Wechselmodell unter europäischen Grand-Prix-Strecken ab 2026. Bieten sich damit Hockenheimring und Nürburgring Chancen auf eine Rückkehr in den Kalender?

09.04.2024

Formel 1

Schweigen und Ausweichen: Formel-1 in Saudi-Arabien heikel

Die Rückkehr der Formel 1 nach Dschidda ein Jahr nach einem Raketenangriff löst wieder Kritik aus. Aber selbst Menschenrechts-Vorkämpfer Lewis Hamilton steuert einen Ausweichkurs.

17.03.2023