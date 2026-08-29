Neuer Vertrag bei McLaren

Formel-1-Weltmeister Norris trifft Zukunftsentscheidung

Für Lando Norris läuft es gerade in der Formel 1: Nach zwei Grand-Prix-Siegen bekennt sich der Weltmeister langfristig zu seinem Team.

Bleibt noch länger bei McLaren: Weltmeister Lando Norris. (Archivbild) Foto: David Davies/PA Wire/dpa
Bleibt noch länger bei McLaren: Weltmeister Lando Norris. (Archivbild)

Woking (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat sich bis mindestens zum Ende des Jahres 2030 an das McLaren-Team gebunden. Der 26 Jahre alte Brite verkündete seine Entscheidung beim Familientag des Rennstalls in der Rennfabrik in Woking. Norris fährt seit 2019 für das englische Traditionsteam und hat bislang 163 Grand Prix bestritten, mehr als jeder andere Fahrer in der Geschichte von McLaren. 

Zur Belohnung für seine Vertragsverlängerung erhielt der Weltmeister einen Formel-1-Rennwagen des Modells MCL39, mit dem er in der vergangenen Saison seinen ersten Titel erobert hatte. «McLaren ist mein Zuhause», sagte Norris, der zuletzt die beiden WM-Läufe in Ungarn und den Niederlanden gewonnen hatte. 

Schon im März des Vorjahres hatte sein australischer Teamkollege Oscar Piastri (25) ein langfristiges Arbeitspapier unterschrieben. Teamchef Andrea Stella verwies darauf, dass McLaren damit weiterhin nicht nur auf eine der stärksten Partnerschaften zählen könne, «sondern auch auf eines der geschlossensten und am engsten verbundenen Teams in der Formel 1».

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