Rodeln

Fräbel vor Taubitz: Doppelführung für deutsche Rodlerinnen

Die deutschen Rodlerinnen haben die Goldspur von Max Langenhan aufgenommen. Mit einer souveränen Doppelführung gehen sie in den zweiten Lauf. Einige Favoritinnen verabschieden sich mit Patzer.

Rodlerin Merle Fräbel führt nach dem ersten von vier Läufen. Foto: Robert Michael/dpa
Rodlerin Merle Fräbel führt nach dem ersten von vier Läufen.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Die deutschen Rodlerinnen sind stark ins olympische Rennen gestartet. Erst fuhr Julia Taubitz vom WSC Oberwiesenthal mit Startnummer eins Bahnrekord in 52,638 Sekunden. Dann verbesserte Olympia-Debütantin Merle Fräbel vom RT Suhl die Bestmarke noch um 48 Tausendstelsekunden. So gibt es vor dem zweiten Lauf eine souveräne Doppelführung der deutschen Mitfavoritinnen. Dritte ist die Italienerin Verena Hofer vor der Lettin Elina Bota, die am Start einen Rekord aufstellte. Die Weltcupführende Lisa Schulte aus Österreich hat bereits 0,355 Sekunden Rückstand auf die führende Fräbel.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

US-Pilotin Summer Britcher und die Lettin Kendija Aparjode verabschiedeten sich aus dem Favoritenkreis mit einem Mega-Patzer am Start, als sie voll in die Bande knallten. Anna Berreiter aus Berchtesgaden, die vor vier Jahren in Peking als Debütantin olympisches Silber holte, konnte nicht in die Top-Sechs fahren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
WM-Gold für Taubitz und Orlamünder/Gubitz
Rennrodel-WM

WM-Gold für Taubitz und Orlamünder/Gubitz

Deutschlands Rennrodlerinnen und Rennrodler trumpfen bei der WM weiter auf. Die Doppelsitzer-Männer holen Gold und Bronze, die Frauen Silber und Bronze, im Einsitzer gibt es sogar einen Doppel-Erfolg.

08.02.2025

WM-Auftakt: Gold für Julia Taubitz und Max Langenhan
Rennrodeln

WM-Auftakt: Gold für Julia Taubitz und Max Langenhan

Die Rodel-WM in Kanada beginnt für Deutschland prima. Max Langenhan und Julia Taubitz fahren zu Gold. Die Doppelsitzer-Staffeln holen in Whistler Silber und Bronze.

06.02.2025

Erster Weltcup-Sieg für Rodlerin Fräbel - Taubitz Dritte
Rodel-Weltcup in Oberhof

Erster Weltcup-Sieg für Rodlerin Fräbel - Taubitz Dritte

Lokalmatadorin Merle Fräbel gewinnt erstmals einen Weltcup. Eine erneute Aufholjagd von Julia Taubitz wird mit Rang drei belohnt.

10.02.2024

Weltcup in Innsbruck

EM-Titel für Rodlerinnen Degenhardt und Rosenthal

Deutschlands Rodlerinnen und Rodler gewinnen bei der EM vier Medaillen in drei Rennen. Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal holen den Titel.

13.01.2024

Weltcup

Rodlerin Taubitz Zweite in Winterberg

Beim Rodel-Weltcup in Winterberg hat das Damen-Doppel hauchdünn gewonnen. Im Frauen-Einsitzer sind zwei Österreicherinnen auf dem Podest.

06.01.2024