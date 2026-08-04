Radsport

Frauen-Tour: Niedermaier verpasst Top Ten - Reusser siegt

Beim Giro d'Italia fuhr Antonia Niedermaier noch auf den vierten Platz im Zeitfahren, bei der Tour macht ihr dagegen der Rückenwind zu schaffen. Tagessiegerin und neue Gesamterste ist Marlen Reusser.

Antonia Niedermaier hat bei der Tour de France der Frauen im Zeitfahren die Top Ten verpasst. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Antonia Niedermaier hat bei der Tour de France der Frauen im Zeitfahren die Top Ten verpasst. (Archivbild)

Dijon (dpa) - Die deutsche Hoffnungsträgerin Antonia Niedermaier hat im Einzelzeitfahren bei der Tour de France der Frauen eine Top-Ten-Platzierung klar verpasst. Die Giro-Zweite aus Rosenheim landete im Kampf gegen die Uhr über 21 Kilometer von Gevrey-Chambertin nach Dijon auf dem 24. Platz und war dabei 1:34 Minuten langsamer als die Tagessiegerin Marlen Reusser aus der Schweiz. 

Niedermaier, die bei ihrem starken Giro-Zeitfahren Anfang Juni den vierten Platz belegt hatte, verbesserte sich aber trotzdem auf den neunten Platz der Gesamtwertung. Ihr Rückstand auf Reusser, die das Gelbe Trikot von der Norwegerin Sigrid Haugset übernahm, beträgt 1:43 Minuten. Zweite der Gesamtwertung ist 14 Sekunden zurück die niederländische Topfavoritin Demi Vollering, die im Zeitfahren auf den dritten Platz fuhr.

«Das Zeitfahren ist super hart gewesen. Der Berg hat mir sehr gut gefallen, aber mit dem Rückenwind und bergab ist es für mich schwierig, ein gutes Pacing hinzubekommen», sagte Niedermaier in der ARD und präzisierte: «Wir hatten ziemlich starken Rückenwind, dadurch ist es extrem schnell geworden. Ich bin mit dem Treten kaum hinterhergekommen. Das macht es für Fahrerinnen wie mich extrem schwierig.»

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