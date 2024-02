Freiburg-Coach Streich warnt vor AfD-Regierung

«Jetzt kommen die Hetzer und die probieren, eine Plattform zu finden, um Macht zu erlangen», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in einem RTL-Interview. Diese würden polarisieren und alles negativ darstellen, «mit übelsten Schuldzuweisungen». Jetzt müsse darum gekämpft werden, dass Parteien wie die AfD nicht an die Regierung kommen, sagte der 58-Jährige.

Natürlich gebe es viele Leute, die Probleme haben, sagte der Fußballtrainer und nannte als Beispiel steigende Lebensmittelpreise. «Aber sie sollten vielleicht mal überlegen, warum. Warum die Energie so viel kostet.» Das liege nicht an den Politikern in Deutschland, sondern an Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin, den Streich einen «Diktator» nannte, sei dort für ein unglaubliches Leid verantwortlich.