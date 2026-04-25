Tennis

Frühes Hanfmann-Aus beim Tennis-Turnier in Madrid

Der zweite Deutsche ist raus. Nach Jan-Lennard Struff scheitert auch Yannick Hanfmann in Madrid früh. Die deutsche Tennis-Nummer eins Alexander Zverev tritt erst noch an.

In Madrid muss sich Yannick Hanfmann früh aus dem Turnier verabschieden. (Archivbild) Foto: Dita Alangkara/AP/dpa
In Madrid muss sich Yannick Hanfmann früh aus dem Turnier verabschieden. (Archivbild)

Madrid (dpa) - Yannick Hanfmann ist bei den Madrid Open in der spanischen Hauptstadt in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige aus Karlsruhe, Nummer 60 in der Tennis-Weltrangliste, schied gegen den Argentinier Francisco Cerundolo aus. Der Südamerikaner gewann 6:1, 7:5. Hanfmann hatte sich zum Auftakt des Masters-1000-Turniers gegen Marcos Giron aus den USA durchgesetzt. 

Bei dem Sandplatz-Event tritt Deutschlands Nummer eins, Alexander Zverev, nach einem Freilos in der zweiten Runde gegen den Argentinier Mariano Navone an. Für Jan-Lennard Struff war gegen Alex Michelsen aus den USA das Aus wie für Hanfmann in Runde zwei gekommen.

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