Füchse Berlin erreichen beim Final4 das Pokalfinale

Köln (dpa) - Die Handballer der Füchse Berlin haben zum zweiten Mal das Finale im DHB-Pokal erreicht. Der deutsche Meister gewann heute beim Final4 in Köln sein Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe mit 39:36 (20:16). Damit treffen die Berliner im Finale am Sonntag auf den Sieger der zweiten Vorschlussrundenpartie zwischen dem SC Magdeburg und dem Bergischen HC.

Vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess-Arena war Lasse Andersson mit elf Toren bester Berliner Werfer. Bei Lemgo traf Tim Suton achtmal.

Der Favorit aus der Hauptstadt hatte zunächst Probleme ins Spiel zu finden. Lemgo machte kaum Fehler und auf der Gegenseite scheiterte Nationalspieler Nils Lichtlein gleich zweimal an Lemgo-Keeper Constantin Möstl. Nach elf Minuten lagen die Berliner 5:7 zurück. Doch anschließend wachten sie auf und antworteten sofort mit einem 3:0-Lauf.

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Füchse verspielen fast 5-Tore-Führung

Danach drehte auch Füchse-Keeper Dejan Milosavljev auf. Gleich reihenweise brachte er die Lemgoer Angreifer zur Verzweiflung. Zehn Paraden zeigte er in der ersten Hälfte. Und das nutzten die Füchse, konnten sich nach 22 Minuten erstmalig auf vier Tore absetzen (15:11). Da konnten sie sich sogar zwei verworfene Siebenmeter durch Tim Freihöfer leisten.