Füchse Berlin gewinnen Spitzenspiel gegen den THW Kiel

Berlin (dpa) - Die Füchse Berlin haben das Topspiel in der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel gewonnen. Der Hauptstadtclub rang daheim vor 9.000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle den Tabellenführer in einer hochintensiven Partie mit 28:25 (12:14) nieder. Damit rücken die Füchse mit sechs Minuspunkten wieder näher an den THW (fünf Minuspunkte) heran. Bester Berliner Schütze war Mathias Gidsel mit neun Toren. Beim THW kam Lukas Zerbe auf vier Tore.

Fast komplett in grün zeigten sich die Ränge der Schmeling-Halle zu diesem Spitzenspiel. Und auf dem Parkett ging es gleich intensiv zur Sache. Nach gerade einmal 53 Sekunden kassierte Kiels Veron Nacinovic die erste Zwei-Minuten-Strafe der Partie. Die Gastgeber waren in der Anfangsphase heißer, pushten sich immer wieder gegenseitig und kamen gleich gut ins Tempospiel. Bis auf 6:3 zogen sie schnell davon.

THW spielt physische Vorteile aus

Anschließend kam der THW besser ins Spiel, konnte sich vor allem physisch mehr und mehr in der Offensive durchsetzen. Aber auch in der Defensive steigerten sich die Gäste. Wenn die Berliner mal durchkamen, blieben zu vielen Chancen ungenutzt. Allein vier Alu-Treffer gab es für die Füchse in der ersten Hälfte.

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Mitte der ersten Hälfte glich Kiel wieder aus, in der 18. Minute ging der Rekordmeister erstmalig in Führung (9:8). Die Füchse konnten sich in dieser Phase bei Keeper Lasse Ludwig bedanken, der mit seinen Paraden dafür sorgte, dass sie bis zur Halbzeit weiter an Kiel dranblieben.

Füchse-Lauf in der zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hochumkämpft. Die Gastgeber schienen sich aber viel vorgenommen zu haben. Sie peitschten das Publikum an und standen nun auch in der Defensive besser. Schnell glichen sie wieder aus (15:15). Zudem konnten sie sich weiter auf Ludwigs Paraden verlassen.