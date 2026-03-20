UEFA-Wertung

Fünfter Champions-League-Platz für Bundesliga weit entfernt

Leverkusen und Stuttgart raus, Spaniens Teams weiter stark vertreten: Warum die Hoffnung auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz für die Bundesliga fast dahin ist.

Das Europacup-Aus des VfB Stuttgart verringert die Chancen der Bundesliga auf einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz. Foto: Luis Vieira/AP/dpa
Das Europacup-Aus des VfB Stuttgart verringert die Chancen der Bundesliga auf einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz.

Berlin (dpa) - Die Chance auf einen fünften Champions-League-Startplatz für die Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison ist nach den Achtelfinals im Europacup erheblich gesunken. In der dafür maßgeblichen UEFA-Saisonwertung belegt Deutschland vor den verbleibenden K.-o.-Runden nur den dritten Rang, lediglich die ersten beiden Nationen dürfen in der nächsten Spielzeit einen zusätzlichen Teilnehmer für die Königsklasse stellen. Der Rückstand der Bundesliga auf die zweitplatzierten Spanier ist angewachsen.

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Grund dafür war unter anderem das Aus von Bayer Leverkusen und des VfB Stuttgart im Achtelfinale. Damit sind nur noch drei von sieben deutschen Europapokal-Teilnehmern in den Viertelfinals dabei und können weiter Punkte für das deutsche UEFA-Konto sammeln: der FC Bayern in der Champions League, der SC Freiburg in der Europa League und der FSV Mainz 05 in der Conference League. 

Premier League schon weit enteilt

Dagegen schafften es alle sechs spanischen Achtelfinalisten in die nächste Runde. In der Champions League sind noch der FC Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid dabei. In der Europa League kamen Celta Vigo und Betis Sevilla weiter, in der Conference League Rayo Vallecano. Damit könnte Spaniens Punktekonto weiter wachsen. Die englische Premier League führt die Saisonwertung mit deutlichem Vorsprung an und darf ziemlich sicher erneut mit einem zusätzlichen Startplatz planen.

Die Europäische Fußball-Union vergibt seit der Reform der Champions League in der vergangenen Saison zwei weitere Plätze über die Saisonwertung. Punkte gibt es für Siege, Unentschieden und ab dem Achtelfinale auch für das Weiterkommen. Die Punkte werden durch die Zahl der ursprünglichen Teilnehmer jedes Landes geteilt.

Um den Vorsprung der Spanier womöglich doch noch aufzuholen, müssten sich zunächst in den direkten Liga-Duellen der FC Bayern gegen Real Madrid und der SC Freiburg gegen Celta Vigo durchsetzen. Mainz könnte gegen Racing Straßburg weitere wichtige Zähler beitragen. Ein Halbfinalist ist Spanien aber bereits sicher: In der Champions League trifft Hansi Flicks FC Barcelona im Viertelfinale auf Atlético Madrid.

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