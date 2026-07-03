Tennis

Furioser Struff erreicht erstmals Wimbledon-Achtelfinale

Damit war nicht zu rechnen. Jan-Lennard Struff spielt gegen Daniil Medwedew groß auf und ist in Wimbledon so erfolgreich wie nie.

So gut wie nie in Wimbledon: Jan-Lennard Struff steht im Achtelfinale. Foto: Ben Whitley/PA Wire/dpa
So gut wie nie in Wimbledon: Jan-Lennard Struff steht im Achtelfinale.

London (dpa) - Der furios aufspielende Jan-Lennard Struff feiert dank eines Tennis-Coups in Wimbledon seine Achtelfinal-Premiere. In einem erneuten Tiebreak-Krimi gewann der 36 Jahre alte Davis-Cup-Spieler seine Drittrundenpartie gegen den früheren US-Open-Sieger Daniil Medwedew 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5.

«Es ist sehr wichtig für mich, ich bin sehr stolz und sehr glücklich», sagte Struff. «Es ist unglaublich». In allen drei Sätzen machte Struff einen Rückstand wett und bog im entscheidenden Durchgang sogar ein 2:5 um. 

Damit ist Struff beim Rasenklassiker in London so erfolgreich wie nie und spielt gegen den Polen Hubert Hurkacz oder den US-Amerikaner Tommy Paul um das Erreichen des Viertelfinals. Ein Preisgeld von rund 350.000 Euro hat er sicher.

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