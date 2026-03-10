Champions League

Galatasaray besiegt Liverpool - Yamal-Elfer rettet Barcelona

Nach dem Sieg in der Ligaphase gewinnt Galatasaray Istanbul auch im Achtelfinale gegen Liverpool. Newcastle und Barcelona trennen sich unentschieden, Atlético Madrid feiert ein Torfestival.

Mario Lemina gelang für Galatasaray der Siegtreffer gegen Liverpool. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa
Mario Lemina gelang für Galatasaray der Siegtreffer gegen Liverpool.

Istanbul (dpa) - Galatasaray Istanbul hat zum Auftakt des Achtelfinales der Champions League erneut den Favoriten geärgert. Der Tabellenführer der türkischen Liga gewann das Hinspiel gegen den FC Liverpool zu Hause mit 1:0 (1:0). In der ersten Runde der K.o.-Phase hatte Galatasaray mit einem 5:2-Hinspielsieg gegen Juventus Turin bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Rückspiel in Liverpool findet am 18. März statt.

Der Siegtreffer gelang Galatasaray bereits in der siebten Minute. Nach einem Eckball vollendete Mario Lemina per Kopfball nach Vorarbeit von Victor Osimhen. In der Ligaphase hatte sich Galatasaray zu Hause ebenfalls mit 1:0 gegen Liverpool durchgesetzt.

Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz stand nach überstandenen Rückenbeschwerden in der Anfangself von Liverpool und hatte in der ersten Viertelstunde zwei gute Torchancen, schoss aber nicht präzise genug. Bei Galatasaray blieb Nationalspieler Leroy Sané die gesamte Partie auf der Bank.

Florian Wirtz stand für Liverpool in der Anfangself gegen Galatasaray. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa
Florian Wirtz stand für Liverpool in der Anfangself gegen Galatasaray.

Newcastle belohnt sich gegen Barcelona nicht

Newcastle United und der FC Barcelona trennten sich 1:1 (0:0). Das Team aus der Premier League hatte mehr Torchancen und ging in der 86. Minute durch Harvey Barnes in Führung. In der Nachspielzeit kassierte Newcastle durch einen von Lamine Yamal (90.+6) verwandelten Foulelfmeter aber noch den Ausgleich. Nationalspieler Nick Woltemade wurde bei Newcastle nicht eingesetzt, DFB-Teamkollege Malick Thiaw stand in der Anfangself.

Lamine Yamal glich per Elfmeter spät für Barcelona aus. Foto: Steve Welsh/PA Wire/dpa
Lamine Yamal glich per Elfmeter spät für Barcelona aus.

Atlético Madrid besiegte dank eines furiosen Starts Tottenham Hotspur mit 5:2 (4:1). Nach Toren von Marcos Llorente (6.), Antoine Griezmann (14.), Julian Alvarez (15.) und Robin Le Normand (22.) lag der spanische Erstligist nach 22 Minuten bereits mit 4:0 vorn. Alvarez (55.) legte in der zweiten Hälfte nach, für Tottenham trafen Pedro Porro (26.) und Dominic Solanke (76.). Bei Tottenham musste Torhüter Antonin Kinsky nach einem kapitalen Patzer, der das 3:0 ermöglichte, bereits in der 17. Minute Platz für Guglielmo Vicario machen.

