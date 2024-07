Krachende Niederlage für Roglic - Girmay mit drittem Sieg

Villeneuve-sur-Lot (dpa) - Primoz Roglic stieg nach seiner krachenden Niederlage im Kampf um den Gesamtsieg bei der Tour de France wortlos in den Teambus. Nach einem Sturz verlor der slowenische Kapitän des deutschen Rad-Rennstalls Red Bull 2:27 Minuten auf seine Konkurrenten um den Gesamtführenden Tadej Pogacar und Titelverteidiger Jonas Vingegaard. «Das war kein guter Tag. Primoz ist schwer gestürzt und wir müssen jetzt mit den Ärzten reden, wie es weitergeht», sagte Sportdirektor Rolf Aldag mit ernster Miene nach der zwölften Etappe.

Der Gesamtsieg der Tour und auch das Mindestziel Podium rücken für den Giro-Sieger von 2023 in immer weitere Ferne. In der Gesamtwertung liegt der 34-Jährige nun als Sechster bereits 4:42 Minuten hinter Pogacar. «Mental ist das nicht einfach zu verarbeiten», ergänzte Aldag mit Blick auf den zweiten Sturz des Kapitäns innerhalb von 24 Stunden: «Der Sport rückt jetzt ein wenig in den Hintergrund, jetzt geht es erstmal um den Menschen Primoz Roglic.»