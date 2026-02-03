Gislason über Handball-Kritiker: «Wollen ans Bein pinkeln»

Herning (dpa) - Mit deftigen Worten hat sich Handball-Bundestrainer Alfred Gislason gegen Expertenmeinungen während der Europameisterschaft zur Wehr gesetzt. Der Isländer hatte in Dänemark mit der deutschen Auswahl wie schon bei Olympia 2024 das Finale erreicht. Angesichts des drohenden Ausscheidens schon nach der Vorrunde gab es aber auch Diskussionen über die Zukunft des 66-Jährigen. Sein Vertrag läuft bis nach der Heim-WM im kommenden Jahr.

Über die Beurteilungen unter anderem durch ehemalige Nationalspieler meinte Gislason der «Bild» zufolge vor der Abreise aus Herning: «Wir wissen alle, dass die nicht allzu viel Ahnung haben. Aber das freut mich natürlich sehr, weil, wenn es nur ein klein bisschen ein halbes Dreckspiel ist, dann ist jeder von diesen Selbstdarstellern bereit, uns ans Bein zu pinkeln.» Er könne also in Ruhe weitermachen.

«Keiner von denen war jemals Trainer»

Wenn man Podcaster sei, müsse man eine Stunde die Woche irgendwas erzählen. «Keiner von denen war jemals Trainer. Ich kenne deren taktisches Verständnis. Und keiner von denen hat damals in der Abwehr gestanden», fügte Gislason hinzu.