Glanzloser Sieg für DHB-Frauen gegen die Ukraine

Wetzlar (dpa) - Deutschlands Handball-Frauen sind mit einem glanzlosen Arbeitssieg in die EM-Qualifikation gestartet.

Beim 31:24 (15:14) gegen die Ukraine agierte die DHB-Auswahl lange fehlerhaft und offenbarte einige Baustellen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft im Dezember. Vor 2423 Zuschauern in Wetzlar war Alina Grijseels mit sieben Toren beste Werferin für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch.

«Man hat gesehen, dass die Ukraine eine gute Mannschaft hat», sagte Grijseels im TV-Sender Sport1. Man sei darauf vorbereitet gewesen, trotzdem sei der Start nicht so gewesen, wie es sich die Mannschaft vorgestellt hatte. «Hintenraus, vor allem in der zweiten Halbzeit, war es besser. Ich glaube, wenn man erst mit fünf Toren zurückliegt und dann mit sieben Toren Vorsprung gewinnt, dann kann man einigermaßen zufrieden sein», sagte die Rückraumspielerin vom FC Metz in Frankreich.