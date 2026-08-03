Gold und Silber: Deutsche Wasserspringer glänzen bei EM

Paris (dpa) - Lou Massenberg und Jonathan Schauer haben bei den Europameisterschaften der Wasserspringer in Paris überraschend den Titel im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett gewonnen. Das Duo aus Halle/Saale setzte sich nach einer nervenstarken Darbietung mit der starken Punktzahl 423,84 vor Jewgeni Kusnetsow/Nikita Schleicher (Neutrale Athleten/408,99) sowie Stefano Belotti/Matteo Santoro (386,07) aus Italien durch.

Wenig später fügte Pauline Pfeif dem deutschen Edelmetall-Konto sogar noch eine weitere Medaille hinzu. Die Vizeweltmeisterin aus Berlin gewann Silber vom Turm. Für ihre fünf Sprünge aus zehn Metern Höhe erhielt die 24-Jährige 305,30 Punkte. Den Sieg sicherte sich überlegen die Britin Maise Bond. Die Niederländerin Else Praasterink lag die Winzigkeit von 0,15 Punkten hinter Pfeif auf Rang drei.

Schauer: «Hört sich im ersten Moment surreal an»

Für die ganz große Show aus deutscher Sicht hatten zuvor aber Massenberg und Schauer gesorgt. Vom ersten bis zum sechsten Sprung waren die beiden Deutschen als einziges Duo fehlerfrei geblieben. Vor allem auch den letzten Sprung mit dem Schwierigkeitsgrad 3,8 brachten sie so überragend ins Wasser, dass danach nur noch Umarmungen bei den Athleten und dem gesamten Staff zu sehen waren. Nach Gold für Moritz Wesemann vom 1-Meter-Brett war es der zweite Titel für das Team von Bundestrainer Christoph Bohm bei der EM im Centre Aquatique Olympique.

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«Europameister, das hört sich im ersten Moment surreal an. Ich werde wohl erst mal eine Nacht drüber schlafen müssen», sagte der 21-jährige Schauer nach dem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. «Es war ein unglaublicher Wettkampf. Wir wollten so etwa 400 Punkte schaffen, jetzt sind es ein paar mehr. Und Gold ist natürlich die Krönung von allem», betonte Massenberg.