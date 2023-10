Gosens vor Union-Spiel gegen Neapel angeschlagen

Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin muss im Champions-League-Duell mit dem SSC Neapel womöglich auf Robin Gosens in Top-Form verzichten.

«Ich will noch nicht zu viel sagen. Er ist in der Behandlung», sagte Union-Trainer Urs Fischer vor dem Heimspiel gegen den italienischen Meister am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). «Ich bin aber wirklich sehr positiv gestimmt, dass es mit Robin morgen funktionieren wird», fügte er noch hinzu.