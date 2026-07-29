Grand Départ im Osten: Tour-Chef sieht verlockendes Vorhaben

Berlin (dpa) - Tour-de-France-Chef Christian Prudhomme hat die Hoffnungen auf einen Start des größten Radrennens der Welt im Jahr 2029 im Osten Deutschlands weiter geschürt. «Das uns vorgestellte Projekt ist zweifellos ein verlockendes Vorhaben, das wir mit größter Aufmerksamkeit prüfen werden», sagte der 65 Jahre alte Franzose in Berlin bei der offiziellen Übergabe der Bewerbung des deutschen Verbandes German Cycling und des Vereins «Grand Départ Allemagne».

Prudhomme hob besonders die historische Bedeutung eines Grand Départs in Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 40 Jahre nach der friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer hervor. «Das ist ein so wichtiger Jahrestag für die Deutschen. Aber auch für ganz Europa und über Europa hinaus, für alle Menschen, die an die Freiheit glauben», sagte er vor dem Brandenburger Tor. Als Geschenk bekamen die Tour-Organisatoren ein Stück der Berliner Mauer.

Gemeinsam mit den beteiligten Bundesländern Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie mit Unterstützung des Bundes solle «ein europäisches Zeichen für Freiheit, Zusammenhalt und die deutsch-französische Freundschaft» gesetzt werden, hieß es von German Cycling und «Grand Départ Allemagne».

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Foto: Christoph Soeder/dpa Tour-Chef Prudhomme (M) hob die historische Bedeutung hervor.

Entscheidung soll bis Anfang 2027 fallen

Der Tour-Veranstalter Amaury Sport Organisation (ASO) entscheidet über die Vergabe. Der sogenannte Grand Départ umfasst in der Regel unter anderem die Teampräsentation und mehrere Renntage. Voraussichtlich soll bis Anfang 2027 eine Entscheidung fallen. Geplant sind ein Prolog in Berlin sowie drei Etappen durch Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Die Strecke soll historische Schauplätze passieren und die Radsporttradition Ostdeutschlands in den Mittelpunkt stellen.