Olympische Winterspiele

Gutes Springen: Deutsche Kombinierer haben Gold-Chancen

Bisher lief es für die deutschen Kombinierer bei den Winterspielen schlecht. Das ändert sich beim letzten Skispringen. Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger haben zum Abschluss Chancen auf Gold.

Johannes Rydzek und seine Kollegen sprangen bei starkem Schneefall. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa
Johannes Rydzek und seine Kollegen sprangen bei starkem Schneefall.

Predazzo (dpa) - Die deutschen Nordischen Kombinierer gehen als Führende ins letzte Langlaufrennen ihrer Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Italien und haben gute Gold-Chancen. Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger starten im Team Sprint 13 Sekunden vor den zweitplatzierten Norwegern. 

Beim Skispringen im dichten Schneetreiben sprang Rydzek 123 Meter weit. Geiger landete in Predazzo nach 122,5 Metern. Das entscheidende Langlaufrennen ist für 14 Uhr in Tesero angesetzt.

Für die deutschen Kombinierer ist es die letzte Chance, ein Olympia-Debakel zu verhindern. Schaffen es Rydzek und Geiger nicht auf das Podest, wären es für den Deutschen Skiverband die ersten Winterspiele seit 1998, bei denen er ohne Edelmetall in der Disziplin nach Hause fahren würde.

