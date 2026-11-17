Frankfurt/Main (dpa) - Kapitänin Giulia Gwinn und Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger kehren bei der Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen zurück ins Aufgebot. Bundestrainer Christian Wück nominierte für die Spiele gegen Argentinien am 30. November (0.15 MEZ/ZDF) in La Plata und gegen Peru am 4. Dezember in Rio de Janeiro/Brasilien (22.15 Uhr MEZ/ARD) auch Eintracht Frankfurts Stürmerin Laura Freigang. Gegen die 28-Jährige läuft seit Monaten ein Verfahren.

Innerhalb von zwölf Monaten soll Freigang laut Angaben der Nationalen Anti-Doping Agentur (Nada) dreimal für eine Dopingkontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sein. Wegen der verpassten Tests droht der 45-maligen Nationalspielerin eine lange Sperre. Der Fall liegt nun beim Deutschen Fußball-Bund, der für das Disziplinarverfahren verantwortlich ist. Unabhängig davon gehörte Freigang auch bei den Oktober-Spielen gegen Australien und Japan zum DFB-Kader, kam jedoch nur wenige Minuten zum Einsatz.

Berger kommt nach DFB-Auszeit und verpasstem Finale in den USA

Gwinn hatte die beiden Partien wegen eines Außenbahnrisses im Sprunggelenk verpasst. Der Bayern-Star spielte aber zuletzt wieder in der Champions League und Bundesliga. Berger hatte beim vergangenen Lehrgang im Nationalteam pausiert und wurde durch Münchens Ena Mahmutovic ersetzt. Am Sonntag verpasste die 36-Jährige mit Gotham FC das Play-Off-Finale in den USA.

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Auch Endemann, Knaak und Lohmann im Aufgebot

Zu Wücks 24-köpfigem Kader gehören auch die zuletzt verletzt fehlenden Vivien Endemann (FC Liverpool) und Rebecca Knaak (Manchester City). Erstmals in diesem Jahr nominiert wurde Knaaks Clubkollegin Sydney Lohmann. Die Südamerika-Reise gilt als wichtige Vorbereitung für die WM vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien und die Nations-League-Spiele mit Olympia-Qualifikation davor.