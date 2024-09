Halbfinal-Dramen: Fritz jubelt, Draper spricht über Ängste

New York (dpa) - Am Ende überkamen Taylor Fritz doch noch die Emotionen. Mit brüchiger Stimme sprach der US-Tennisprofi unter dem Jubel der Zuschauer den Satz, auf den die amerikanischen Fans so lange gewartet hatten. «Ich bin im Finale der US Open», sagte der 26-Jährige und kämpfte mit Mühe gegen die Tränen. «Das ist der Grund, warum ich das tue, was ich tue. Ein Traum wird wahr.»