Hamilton macht sich für Teenager Antonelli stark

Imola (dpa) - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton kann sich Teenager Andrea Kimi Antonelli bestens als seinen Nachfolger bei Mercedes vorstellen. Er wisse zwar nicht, was die Pläne von Teamchef Toto Wolff seien, räumte der Engländer am Rande des Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola ein. «Wenn es aber mein Job, wenn es meine Rolle wäre, dann würde ich wahrscheinlich Kimi nehmen.»

Hamilton verlässt am Ende dieser Saison Mercedes und fährt künftig für Ferrari. Wolff hat noch keine Entscheidung über dessen Nachfolger getroffen. Wunschfahrer an der Seite von George Russell wäre aber Weltmeister Max Verstappen von Red Bull.

Lewis Hamilton setzt das Stühlerücken in der Formel 1 in Gang. Weil es den Rekordchampion zu Ferrari zieht, braucht Mercedes ab 2025 Ersatz. Zu den Nachfolge-Kandidaten gehören auch deutsche Fahrer.

«Er saß bis vor Kurzem noch nicht in einem Formel-1-Auto, aber innerhalb von ein oder zwei Runden sah es so aus, als würde er schon ewig in einem sitzen», sagte Allison über die jüngsten Tests mit Antonelli. «Er sagt uns genau, was er als Schwächen und Stärken empfindet, und lässt die Ingenieure daran arbeiten, diese Dinge zu verbessern.» Antonelli scheine, ein «sehr vielversprechender junger Fahrer» zu sein.