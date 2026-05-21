Formel 1

Hamilton: Viele versuchen, mich in den Ruhestand zu schicken

Lewis Hamilton ist seit 2007 in der Formel 1. Vor 19 Jahren feierte er in Kanada seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Nun äußert er sich in Montréal zu Rücktrittsgerüchten.

Hamilton stellte in Montréal klar: Werde noch eine Weile in der Formel 1 sein. Foto: Bradley Collyer/PA Wire/dpa
Hamilton stellte in Montréal klar: Werde noch eine Weile in der Formel 1 sein.

Montréal (dpa) - Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich zu Rücktrittsgerüchten geäußert und klargestellt, dass er nicht an ein Karriereende in der Formel 1 denkt. «Ich habe noch einen Vertrag. Für mich ist alles Hundertprozent klar», betonte der Brite bei der Pressekonferenz zum Großen Preis von Kanada in Montréal: «Ich werde noch eine ganze Weile hier sein. Gewöhnt Euch dran.»

Kanada ist ein Ort mit besonderen Erinnerungen für Hamilton  

2007 gewann Hamilton auf dem Circuit Gilles Villeneuve sein erstes Formel-1-Rennen. Es war damals erst der sechste Grand Prix seiner Karriere. Es folgten weitere 104 Rennsiege. Siebenmal wurde Hamilton Weltmeister und zog damit mit Michael Schumacher nach Titeln gleich. 

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Nach seinem Wechsel zur Saison 2025 von Mercedes zu Ferrari wartet Hamilton allerdings weiter auf Sieg Nummer 106. Seinen bisher letzten Grand-Prix-Erfolg feierte er im Juli 2024 im Mercedes auf dem Ardennen-Kurs in Spa-Francorchamps. 

Aktuell belegt der mittlerweile 41 Jahre alte Superstar der Motorsport-Königsklasse den fünften Rang im Klassement. Zuletzt wurde immer wieder spekuliert, dass er seine ruhmreiche Karriere vorzeitig beenden könnte. Dazu sagte Hamilton nun: «Es gibt viele Leute, die versuchen, mich in den Ruhestand zu schicken - daran denke ich nicht mal.»

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