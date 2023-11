Handball-EM definitiv ohne Drux und Wiede

Kurz vor Weihnachten wird Gislason den Kader berufen, der bei der EM um die Medaillen mitspielen soll. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf die Schweiz, Nordmazedonien und Rekord-Weltmeister Frankreich. In Vorbereitung auf das Turnier absolviert das deutsche Team einen Kurz-Lehrgang vom 27. bis 29. Dezember in Frankfurt am Main sowie zwei Test-Länderspiele gegen Portugal am 4. Januar in Flensburg und 6. Januar in Kiel.