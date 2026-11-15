Handball-Gala: SC Magdeburg stürmt an die Spitze

Magdeburg (dpa) - Mit einer furiosen Machtdemonstration im Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt hat der SC Magdeburg die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga erobert und seine erneuten Titel-Ambitionen eindrucksvoll untermauert. Der deutsche Meister setzte sich gegen den Tabellendritten überraschend deutlich mit 37:29 (20:14) durch und zog mit 22:2 Punkten am THW Kiel (21:5) vorbei.

Der deutsche Rekordmeister hatte am Vortag mit dem 25:28 (14:12) beim Pokalsieger Füchse Berlin seine zweite Saison-Niederlage kassiert. Der Hauptstadtclub (16:6) hielt dank des Sieges den Anschluss an das Spitzentrio. Flensburg (19:5) bleibt trotz der klaren Pleite ebenfalls im Titelrennen - auch wenn die Norddeutschen die Reifeprüfung in Magdeburg nicht bestanden.

«Das habt ihr super gemacht. Eine tolle Leistung», lobte SCM-Trainer Bennet Wiegert seine Mannschaft schon zwei Minuten vor dem Abpfiff in der letzten Auszeit. Und auch Handball-Ikone Stefan Kretzschmar war begeistert. «Das war beeindruckend und vor allem offensiv eine Machtdemonstration», sagte der 53-Jährige beim Streamingdienst Dyn.

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Magdeburg mit überragender erster Halbzeit

Nur in der ersten Viertelstunde konnte die SG den entfesselt aufspielenden Hausherren Paroli bieten. Dann setzte sich der SCM ab, weil die Offensivmaschine des Meisters an diesem Tag auf Hochtouren lief. Nach 23 Minuten lag Magdeburg beim 15:11 erstmals mit vier Toren vorn, kurz vor der Pause wuchs der Vorsprung sogar auf sieben Treffer an (20:13). Die Wurfquote in der ersten Halbzeit betrug gut 90 Prozent - ein überragender Wert.

Nach dem Wechsel konnte der Champions-League-Teilnehmer dieses Level zunächst zwar nicht halten, weil Gäste-Torhüter Simon Möller einige starke Paraden zeigte. Spannung kam dennoch nicht mehr auf. Vor allem Magdeburgs Rückraum-Ass Omar Ingi Magnusson, der 14 Tore zum Sieg beitrug, war von den Flensburgern nie zu stellen.

Foto: Ronny Hartmann/dpa War bester Flensburger Werfer: Simon Pytlick (Mitte).

Da halfen Flensburg auch die zehn Tore von Dänemarks Welt- und Europameister Simon Pytlick nichts. «Es ist schade, dass bei uns alle bis auf Simon ein Totalausfall waren und wir es nicht geschafft haben, unsere Topleistung zu bringen. Wir machen teilweise Kindergartenfehler», schimpfte Nationalspieler Marko Grgic über den verkorksten Auftritt: «Das macht mich wütend.»