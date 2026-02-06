Tennis

Hanfmann gewinnt Davis-Cup-Auftakt gegen Peru souverän

Auch ohne Alexander Zverev sind die deutschen Tennis-Herren gegen Peru Favorit. Zum Auftakt in der ausverkauften Düsseldorfer Halle wird Hanfmann dieser Rolle überzeugend gerecht.

Yannick Hanfmann brachte die deutschen Tennis-Herren mit 1:0 in Führung. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Yannick Hanfmann brachte die deutschen Tennis-Herren mit 1:0 in Führung.

Düsseldorf (dpa) - Dank eines souveränen Siegs von Tennisprofi Yannick Hanfmann führt das deutsche Davis-Cup-Team gegen Außenseiter Peru mit 1:0. In Düsseldorf eröffnete der 34-Jährige die erste Qualifikationsrunde des Nationen-Wettbewerbs mit einem verdienten 6:4, 6:4 gegen Gonzalo Bueno. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Im anschließenden zweiten Einzel kann der Sauerländer Jan-Lennard Struff gegen Juan Pablo Varillas nachlegen. Drei Punkte sind für den Gesamterfolg bei der zweitägigen Partie notwendig. Weltklassespieler Alexander Zverev ist nach seinem verlorenen Halbfinal-Drama bei den Australian Open diesmal nicht dabei. Aber auch ohne ihn sind die Gastgeber klarer Favorit.

Hanfmann überzeugt bei eigenem Aufschlag

So war Hanfmann vor rund 3.000 Zuschauern in ausverkaufter Halle von Beginn an der überlegene Spieler. Ein Schlüssel waren seine dominanten Aufschlagspiele, bei denen er seinem 21 Jahre alten Gegner keine Chancen ließ.

Hanfmann sicherte sich mit frühen Breaks zum 2:1 im ersten und 1:0 im zweiten Satz die entscheidenden Vorteile. Der Weltranglisten-93. spielte variabel und verteidigte seinen Vorsprung gegen den Außenseiter problemlos. Bueno (217.) stand noch nie unter den Top 200 der Tennis-Weltrangliste. «Ein toller Start. Es war emotional für mich», resümierte Hanfmann.

Ziel ist der erste Davis-Cup-Titel seit 33 Jahren

Der Sieger des Duells zieht in die zweite Qualifikationsrunde ein, in der über die Teilnahme an der Finalwoche der Top Acht entschieden wird. Im September würde Dänemark oder Kroatien warten. Ziel der Truppe des Deutschen Tennis Bunds ist der erste Davis-Cup-Triumph seit 1993. Im vergangenen Jahr hatte sie beim Halbfinal-Aus gegen Spanien mit Zverev eine große Chance vertan.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ohne Zverev, mit Debüt: Davis-Cup-Team steht in Finalrunde
Tennis

Ohne Zverev, mit Debüt: Davis-Cup-Team steht in Finalrunde

Auch ohne Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team in Japan souverän das Ticket für die Finalrunde gelöst. Der erst 17-jährige Justin Engel feiert ein Traumdebüt.

13.09.2025

Tennisprofi Zverev siegt mit Lungenproblemen in Shanghai
Tennis-Masters

Tennisprofi Zverev siegt mit Lungenproblemen in Shanghai

Alexander Zverev lässt Peking aus, weil er Probleme mit der Lunge an. In Shanghai startet der beste deutsche Tennisprofi nun dennoch - und wird zum Auftakt seiner Favoritenrolle gerecht.

05.10.2024

Zverev-Einsatz offen: Struff führt DTB-Team bei Davis Cup an
Tennis

Zverev-Einsatz offen: Struff führt DTB-Team bei Davis Cup an

Spielt Tennisprofi Alexander Zverev bei den Davis-Cup-Finals? Diese Frage ist auch nach der DTB-Nominierung nicht endgültig geklärt.

23.09.2024

Nach Debatten: Davis-Cup-Team startet optimal in China
Tennis

Nach Debatten: Davis-Cup-Team startet optimal in China

Ohne die besten vier Einzelspieler müssen die deutschen Tennis-Herren in der Davis-Cup-Gruppenphase in China auskommen. Dennoch gelingt der Auftakt. «Es macht Lust auf mehr», sagt ein Erfolgsgarant.

10.09.2024

Tennis

Kein Davis-Cup-Knistern - Herren spielen weiter erstklassig

Der Klassenerhalt im Davis Cup ist geschafft. Auch ohne Zverev und Struff halten Deutschlands Tennis-Herren dem Druck in Bosnien-Herzegowina souverän stand. «Voll angreifen» ist für 2024 das Ziel.

17.09.2023