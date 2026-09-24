Fußball-Nationalmannschaft

Hat Nagelsmann angerufen? Das sagt Klopp vor dem Debüt dazu

Jürgen Klopp zeigt sich auch unmittelbar vor dem Anpfiff zu seinem Bundestrainer-Debüt bestens gelaunt und voller Tatendrang. Eines aber will er nicht verraten.

Eines wollte Klopp nicht verraten. Foto: Federico Gambarini/dpa
Eines wollte Klopp nicht verraten.

Amsterdam (dpa) - Jürgen Klopp wich der Frage nach einem möglichen Anruf von Amtsvorgänger Julian Nagelsmann aus. «Bully Herbig hat sich gemeldet, der Schuh des Manitu hat sich gemeldet. Campino hat sich gemeldet», zählte Klopp vor dem Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande auf. 

Ob unter denen, die sich bei ihm vor seinem Debüt als Bundestrainer gemeldet haben, auch Nagelsmann war, ließ Klopp unbeantwortet. «Wow. Dann machen wir es einfach so. Ich spreche nicht über die Menschen, die sich bei mir gemeldet haben», antwortete Klopp mit einem Lächeln auf eine entsprechende Frage im RTL-Interview vor dem Spiel. 

Auf weiteres Nachbohren von Moderatorin Laura Wontorra sagte der 59-Jährige: «Ich weiß, dass alle, von denen Du gesprochen hast, ob das Julian ist, ob das Jogi (Löw) ist, dass die alle wollen, dass es funktioniert.»

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Der erste Tag einer wundervollen Zukunft? 

Heute könnte «der erste Tag unserer wundervollen Zukunft sein, theoretisch», sagte Klopp vor dem Anpfiff auch noch. «Die Vergangenheit war jetzt nicht so dolle, aber im Moment sind unseren Träumen, Wünschen und tollen Gedanken keine Grenzen gesetzt», betonte Klopp: «Aber dafür müssen wir selber natürlich auch zeigen, dass wir verstanden haben.»

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