Haug: Keine Chance für Formel-1-Rennen in Deutschland

Pforzheim (dpa) - Norbert Haug hält ein Formel-1-Rennen in Deutschland in absehbarer Zeit für ausgeschlossen. Eine entsprechende Frage im Interview der «Pforzheimer Zeitung» verneinte der 71-Jährige. «Wenn die Politik so konstruktiv und zielgerichtet zusammenarbeiten würde wie ein erfolgreiches Renn-Team, wäre mir nicht bange, dass es in Deutschland und Baden-Württemberg ganz anders als aktuell voranginge», meinte Haug, von 1990 bis Ende 2012 Motorsportchef von Mercedes.