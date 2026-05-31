Fußball

Havertz spürt riesige WM-Vorfreude: «Kann es kaum erwarten»

Nach Frust und Enttäuschung im Champions-League-Finale blickt Kai Havertz nach vorn. Auf was sich der DFB-Profi besonders freut und warum YouTube-Videos jetzt helfen.

Kai Havertz muss weiter auf den ersten Champions-League-Titel mit Arsenal warten. Foto: Tom Weller/dpa
Kai Havertz muss weiter auf den ersten Champions-League-Titel mit Arsenal warten.

Budapest (dpa) - Die riesige Enttäuschung über den verpassten Champions-League-Titel mit dem FC Arsenal war Kai Havertz anzusehen. Und trotzdem klarte die Miene des deutschen Fußball-Nationalspielers beim Gedanken an die WM mit seinen DFB-Kollegen ein wenig auf. 

«Riesenvorfreude natürlich. Ich habe mir schon die ein oder anderen Videos angeguckt auf YouTube von den Jungs und kann es kaum erwarten, zu den Jungs zu stoßen», sagte der Stürmer nach dem bitteren 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain bei Sky. 

Der erste Deutsche mit zwei Toren in zwei Finalspielen

Das letzte Länderspiel vor dem US-Trip gegen Finnland heute Abend in Mainz (20.45 Uhr/ZDF) wird Havertz noch verpassen. Der 26-Jährige fliegt am Dienstag direkt in die USA und trifft in Chicago auf seine DFB-Kollegen. «Jetzt nochmal ein, zwei Tage Pause», erklärte Havertz, der die Engländer durch seinen Führungstreffer lange vom historischen Premierensieg in der Königsklasse hatte träumen lassen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Natürlich ein top Gefühl, aber trotzdem bringt es mir jetzt nicht sehr viel», sagte er über seinen geschichtsträchtigen Treffer in der sechsten Minute. Als erster deutscher Fußballer hat Havertz nun in zwei verschiedenen Champions-League-Finals ein Tor erzielt. Vor fünf Jahren hatte er den FC Chelsea zum Titel geschossen.

Havertz: «Nächstes Jahr versuchen wir es erneut»

Dass er im Elfmeterschießen nicht mehr eingreifen konnte, machte Havertz sichtbar zu schaffen. «Mir fällt es immer schwer, zuzuschauen anstatt selber dazustehen. Trotzdem Respekt an jeden Einzelnen, der sich da den Ball nimmt. Wir akzeptieren das und feiern morgen trotzdem eine überragende Saison von uns», stellte der Angreifer klar. 

Kai Havertz tröstete Teamkollege Gabriel, nachdem dieser den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte. Foto: Tom Weller/dpa
Kai Havertz tröstete Teamkollege Gabriel, nachdem dieser den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte.

Arsenal hatte vergangene Woche erstmals nach 22 Jahren den Titel in der Premier League geholt. Ein Erfolg im Champions-League-Endspiel sollte die Super-Saison krönen. «Nächstes Jahr versuchen wir es erneut», kündigte Havertz an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Von wegen Krise: Havertz peilt mit Arsenal das Double an
Stimmungswechsel bei Arsenal

Von wegen Krise: Havertz peilt mit Arsenal das Double an

Noch vor wenigen Wochen drohte die Saison für Kai Havertz und den FC Arsenal in einer weiteren Enttäuschung zu enden. Drei Spiele genügten, um die Stimmung zu drehen. Feiern die Londoner zu früh?

06.05.2026

Havertz als Erlöser: Glänzende Halbfinal-Chancen für Arsenal
Champions League

Havertz als Erlöser: Glänzende Halbfinal-Chancen für Arsenal

Der FC Arsenal sichert sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League einen späten Sieg bei Sporting Lissabon. Die Tür zum Halbfinale stößt Nationalspieler Kai Havertz in der Nachspielzeit auf.

07.04.2026

Frust, Ärger, Enttäuschung: Arsenal und sein Verlierer-Image
Champions League

Frust, Ärger, Enttäuschung: Arsenal und sein Verlierer-Image

Jedes Jahr zusehen, wie andere Clubs die Trophäen abräumen: Davon hat man beim FC Arsenal genug. Die Londoner spielen in Paris um den Einzug ins Champions-League-Finale - und gegen das eigene Image.

06.05.2025

Champions League

Arsenal und die neue Begeisterung für Kai Havertz

Als Kai Havertz vom Lokalrivalen Chelsea nach Nord-London wechselt, sind die Fans des FC Arsenal wenig begeistert. Inzwischen hat sich der Nationalspieler dort zum Publikumsliebling entwickelt.

09.04.2024

Fußball

Arsenal nach Havertz-Siegtor vorerst in Premier League oben

Vor dem Top-Spiel zwischen Liverpool und Manchester City schiebt sich erst einmal der FC Arsenal an die Spitze der englischen Liga. Kai Havertz gelingt das erlösende Siegtor.

09.03.2024