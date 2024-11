Heckings klare Ansage: «Nicht quasseln, Fakten schaffen»

Bochum (dpa) - Abstiegskampf statt Ruhestand: Dieter Hecking will den am Tabellenende der Fußball-Bundesliga abgeschlagenen VfL Bochum vor dem Abstieg retten. «Ich will mit all meiner Erfahrung die Mannschaft packen und stabilisieren», sagte Hecking am Dienstag bei seiner Vorstellung. «Es ist aber nicht vonnöten, dass wir in Quasselei ausarten, sondern Fakten schaffen und dem VfL Bochum wieder Leben einhauchen», betonte der 60-Jährige. Sein Vertrag läuft bis zum Saisonende.