Heldt hinterfragt Sahin als möglichen BVB-Coach

«Wir reden von Veränderungen. Aber wenn Veränderungen dieselben sind, dann sind es keine Veränderungen», sagte der Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin in der Sky-Sendung «Triple - der Schüttflix Fußballtalk».

In diesem Jahr hatte der langjährige Dortmunder Sahin gemeinsam mit dem BVB-Ex-Profi Sven Bender (35) bereits als Assistent von Terzic gearbeitet. «Da bist du mehr Kumpel als ein Cheftrainer», sagte Heldt. Das sei auch bei Vereins-Urgestein Terzic so gewesen: «Es bleibt also das Gleiche, nur die Namen werden ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wirkt erst mal so.»