Hellmann: «Durchhalten hat nicht funktioniert»

Er glaube, dass der Informationsfluss der Befürworter unter den 36 Proficlubs an die Kontrollgremien, Mitgliederversammlungen oder Fanszenen «nicht so war, dass die Zusage, die sie vorher gegeben haben, dass sie den Deal wollen und mittragen, am Ende durchzuhalten war», sagte das DFL-Präsidiumsmitglied im ZDF-Sportstudio. «Dieses Durchhalten hat nicht funktioniert.» Der größte Lerneffekt daraus sei, «dass wir hier anders in die Kommunikation auf Clubebene gehen müssen», forderte Hellmann.