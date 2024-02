Hertha-Chef: Protest mit Tennisball-Aktion zu lang

Der Protest, den es in kürzerer Form auch in vielen anderen Stadien gab, richtet sich gegen die Investoren-Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL). Die Partie, die im Olympiastadion 2:1 (0:0) für den HSV endete, stand kurz vor dem Abbruch, als in der zweiten Halbzeit unzählige Tennisbälle aus der Hertha-Kurve auf das Spielfeld geworfen wurden. Mehr als 30 Minuten war das Spiel unterbrochen. Hertha hatte bei der Abstimmung im Dezember nach Club-Angaben nicht für den geplanten Einstieg eines Investors bei DFL gestimmt.