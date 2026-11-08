FC Bayern München

Hoeneß glaubt an Kompany-Comeback «in zwei, drei Wochen»

Trainer Vincent Kompany fehlt dem FC Bayern wegen einer Hirnhautreizung nun schon seit Wochen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß nennt nun erstmals einen möglichen Zeitpunkt für eine Rückkehr.

Wann kommt Trainer Vincent Kompany zu den Bayern zurück? (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wann kommt Trainer Vincent Kompany zu den Bayern zurück? (Archivbild)

München (dpa) - Chefcoach Vincent Kompany wird nach seiner Hirnhautreizung laut Einschätzung von Uli Hoeneß schon bald ins Training des FC Bayern München zurückkehren. «Nach der Länderspielpause jetzt in zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen», sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern in der Sendung «Sonntags-Stammtisch» des Bayerischen Rundfunks.

Der Chefcoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters war vor gut zwei Wochen an der Säbener Straße zusammengebrochen und ins Krankenhaus gekommen. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Hirnhautreizung - Kompany wurde seitdem von Co-Trainer Aaron Danks vertreten.

Hoeneß: «Das war einfach zu viel»

«Ich glaube, das war eine ganz schwer verschleppte Grippe», ergänzte Hoeneß nun. «Der hat einen totalen Stress, der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche, das war einfach zu viel.»

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Sportvorstand Max Eberl hatte kurz nach der Diagnose bei seinem Trainer gesagt: «Es ist eine Krankheit. Die kann jeder von uns bekommen. Das hat nichts mit dem Druck zu tun, den wir in der Bundesliga haben.»

Vertreter Danks: «Scheint auf einem guten Weg»

Co-Trainer Danks hatte am Freitag vor der Partie gegen den FSV Mainz 05 berichtet: «Ich hatte ein paar richtig gute Telefonate mit Vincent in den vergangenen Tagen. Er wirkt positiv. Er scheint auf einem guten Weg zur kompletten Erholung.» Einen Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Training aber gebe es nicht. «Die Länderspielpause gibt uns die Gelegenheit zu reflektieren und zu sehen, wann er bereit ist, zurückzukehren. Natürlich wünschen wir alle uns ihn zurück - so schnell wie möglich.»

Unter der Regie von Kompany-Assistent Danks haben die Bayern in fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden erzielt. Sie sind Tabellenführer in der Bundesliga, erreichten das DFB-Pokal-Achtelfinale und wahrten die Chancen auf den direkten Achtelfinal-Einzug in der Champions League.

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