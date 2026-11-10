Holstein Kiel holt Mitch Kniat als Walter-Nachfolger

Kiel (dpa) - Mitch Kniat soll Holstein Kiel vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahren. Der 40-Jährige tritt beim Tabellenletzten die Nachfolge von Tim Walter an, von dem sich die Schleswig-Holsteiner am Montagabend getrennt hatten. Kniat erhält in Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 und wird das Team nun in der Länderspielpause auf die Partie beim VfL Wolfsburg am 21. November vorbereiten.

«Wir sind voll und ganz überzeugt von dem Gesamtpaket, das Mitch als Mensch und Trainer mitbringt», sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. «Er verkörpert vieles von dem, was jetzt gefragt ist, und passt auch langfristig zu unserer Holstein-DNA.»

Erfolge in Bielefeld

Kniat hatte zuvor seit Sommer 2023 Arminia Bielefeld trainiert. Zwei Jahre später stieg er mit den Ostwestfalen in die 2. Liga auf und schaffte in der vergangenen Saison den Klassenverbleib. Zum Saisonende verließ er den Verein. Sein größter Erfolg war der Einzug ins DFB-Pokalfinale 2025 (2:4 gegen den VfB Stuttgart).

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«Mitch bringt die Bereitschaft mit, sich voll und ganz auf unseren Verein einzulassen und die Aufgabe mit großer Überzeugung anzugehen. Genau diese Überzeugung, Klarheit und Energie brauchen wir in unserer herausfordernden Situation», sagte Rebbe.

Kniat heiß auf neue Aufgabe

Kniat bringt seine beiden bisherigen Co-Trainer Dani Jara und Janik Steringer mit. «Holstein Kiel ist ein ambitionierter Verein mit großer Tradition und viel Potenzial», sagte der neue Holstein-Coach. «Wir wollen mit Leidenschaft, Intensität und einer klaren Idee Fußball spielen, die Fans mit unseren Leistungen überzeugen und uns gemeinsam aus der aktuell schwierigen Situation herauskämpfen.»