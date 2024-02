Hrubesch und DFB-Frauen mit Vorfreude nach Lyon

Das deutsche Frauen-Nationalteam kann mit einem Sieg im Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich an diesem Freitag (21.00 Uhr/ARD) das Ticket für die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) direkt lösen. Da die Französinnen als Olympia-Gastgeberinnen automatisch qualifiziert sind, bekäme das deutsche Nationalteam im Falle einer Niederlage eine zweite Chance im Spiel um Platz drei. Dann wäre am kommenden Mittwoch in Sevilla oder Heerenveen der Verlierer der Partie zwischen den Weltmeisterinnen aus Spanien und den Niederlanden der Gegner.