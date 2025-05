HSV-Fan Zverev: «Die Jungs sollen zu meinem Match kommen»

Hamburg (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat einmal mehr sein Herz für den Hamburger SV gezeigt. «Ich freue mich, dass der HSV wieder in der ersten Liga ist. Dann kann ich bald wieder ins Stadion», sagte der 28-Jährige, der am Montag in das ATP-500-Turnier auf der traditionsreichen Anlage am Hamburger Rothenbaum startet.